4. Dünya Alpagut Şampiyonası başladı

Türkiye Alpagut Federasyonunca düzenlenen 4. Dünya Alpagut Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Yıldırım ilçesindeki Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan, İran, Irak, Özbekistan, Litvanya, Bangladeş, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Romanya, KKTC'den 360 sporcu katılıyor.

Şampiyona 4 Aralık'ta sona erecek.

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