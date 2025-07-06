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        Haberler Gündem Bursa’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: 20 dönüm zarar gördü - Güncel haberler

        Otluk alandaki yangın ormana sıçradı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ceviz ağaçlarının da bulunduğu ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 01:01 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:01
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        Otluk alandaki yangın ormana sıçradı
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        Yangın, saat 21.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi ile Kalburt mevkii arasındaki dere kenarında başladı.

        Otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ceviz bahçesi ve ormanlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında 20 dönüm alandaki ceviz ve orman ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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