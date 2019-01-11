Buse Terim: Artık evimize dönme vakti...

16 günlük Miami tatilinin sonunda İstanbul'a dönmeden önce ailece çekildikleri pozu sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Terim'in takipçileri "Çocuklarınız aynı babasına benzemiş", "Bu kızlar çok tatlı" ve "Kızlar tıpkı babası" gibi yorumlar yaptı