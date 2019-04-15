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İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun ki ben de seni buldum. Bu yaşında birçok zorluk peşini bırakmadı ama bundan sonraki yaşların bu yaşından daha güzel olsun senin için... Her gün daha mutlu ve huzurlu olman için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim... Seni çok seviyorum.