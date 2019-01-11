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Alişan ile Buse Varol, birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayıp, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girmişti. Hamileliğinin son günlerini yaşayan Buse Varol, 2. Sayfa programına konuk oldu. Varol, doğumuyla ilgili detayları ve evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. İşte Varol'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar: