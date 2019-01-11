Buse Varol: Alişan da doğuma girecek

Giriş: 11.01.2019 - 11:58 | Güncelleme:  

Alişan'ın eşi Buse Varol, 2. Sayfa programına konuk oldu. Varol, samimi açıklamalarda bulundu

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    Alişan ile Buse Varol, birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayıp, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girmişti. Hamileliğinin son günlerini yaşayan Buse Varol, 2. Sayfa programına konuk oldu. Varol, doğumuyla ilgili detayları ve evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. İşte Varol'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

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    - Doğumdan sonra çalışacağım.

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    - Çocuğumun fotoğraflarını paylaşacağım. Çocuk kucağımda, ailecek vermişiz bebeğin suratında bir tane çiçek... Bana saçma geliyor.

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    - Şu an doğum normal doğum görünüyor, Alişan da doğuma girecek. Ağlayacağından eminim. Ultrasondan çıkar çıkmaz bile gözlerini silmeye başlıyor.

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    -  Doktor bebeğin kilosuyla ilgili 4 kilo olabilir yada 4 kilonun üstüne çıkar dedi.

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    "DOĞUMA GİRMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Alişan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Doğuma girmek istiyorum. Göbek bağını ben keseceğim" demişti.

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    GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

    Alişan ile Buse Varol Tektaş çifti mutlu haberi sosyal medya hesabından çektikleri video ile sevenleriyle paylaşmıştı. Alişan paylaşımının altına, "Allahım'a şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder... Şimdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler." notunu düşmüştü.

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