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Genç oyuncu, "O fotoğraf gerçek değil. Bir arkadaşımın annesi karnımın ne kadar büyüdüğünü merak etmiş, biz de gönderelim dedik. Ben de iyice şişirdim karnımı hani sanki büyümüş gibi görünsün diye. Ona gönderdik, o da kendi Instagram hesabından paylaşmış. Oradan da görmüşler ve almışlar fotoğrafı.