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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2021 ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 23,8 milyar TL fazla verdi.

2021 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 111.2 milyar TL, bütçe gelirleri 134,9 milyar TL ve bütçe fazlası 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 96,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 38 milyar TL olarak gerçekleşti

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Mart ayında 43 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla verdi.

2020 yılı Mart ayında 32 milyar 379 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2021 yılı Mart ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla verdi