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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 95 milyar 275 milyon lira, giderleri 141 milyar 79 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi. Bütçe, 2020 yılı Temmuz ayında 29.7 milyar TL açık verirken, bir önceki ay ise 25 milyar TL açık kaydetmişti

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira, ocak-temmuz döneminde ise 78 milyar 344 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Temmuz ayında 29,7 milyar TL açık verirken, bir önceki ay ise 25 milyar TL açık kaydetmişti.

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