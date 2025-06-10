Çağla Şıkel'in deniz keyfi
Çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel, bir plajda görüntülendi. Sıcaktan bunalan Şıkel, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; tatil sezonunu Çeşme'de açan Çağla Şıkel, bir plajda objektiflere yansıdı.
Çocuklarıyla birlikte plajda keyifli vakit geçiren Çağla Şıkel, sıcaktan bunalınca denize girdi.
Mor renkli bir bikini giydiği görülen Çağla Şıkel, uzun bir süre sudan çıkmadı.
Çağla Şıkel, uzun bir süre yüzdükten sonra denizden çıkarken çocuklarının bulunduğu şezlonga el salladı.
Çağla Şıkel, daha sonra duş alıp güneşlenmek üzere şezlonguna döndü.