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        Haberler Dünyadan Calvin Harris'ten doğum yapan eşi Vick Hope'a: Benim karım bir süper kahraman! - magazin haberleri

        Calvin Harris'ten doğum yapan eşi Vick Hope'a: Benim karım bir süper kahraman!

        Ünlü DJ Calvin Harris ile sunucu Vick Hope, ilk bebeklerine kavuşma sevinci yaşıyor. Harris, Ibiza'daki yazlık evlerinde suda doğum yapan eşine övgüler yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:12 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:12
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        Bir dönem Taylor Swift ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan ünlü DJ Calvin Harris, BBC'nin ünlü sunucusu Vick Hope ile mutlu evliliğini bebekle taçlandırdı. 41 yaşındaki Harris ile 35 yaşındaki Hope, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

        Vick Hope, Ibiza'da bulunan yazlık evlerinde suda doğum yaptı. Calvin Harris, sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve ona Micah adını verdiklerini açıkladı.

        Calvin Harris, bebeğinin 20 Temmuz günü dünyaya geldiğini belirttiği paylaşımında; "Eşim bir süper kahraman. Ve ben onun bilgeliğine hayranım. Çok minettarım" diye yazdı. Ünlü DJ, oğluna, "Seni çok seviyoruz Micah" diye seslendi.

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        Calvin Harris, eşinin plasentasının görüntüsüne ve onun adım adım kapsül hale getirilişine de paylaşımında yer verdi. Bu doğal ilacın doğum sonrası faydalı olduğuna, doğum sonrası depresyonunu engellediğine inanılıyor. Gösteri dünyasından pek çok ünlü isim, plasentanın kapsül hale getirilmesini talep ediyor.

        2022'de ilişki yaşamaya başlayan ve 2023'te evlenerek İngiltere'nin Gloucestershire kentine yerleşen İngiliz çift, doğuma yakın İspanya'nın Ibiza bölgesindeki Terra Masia adlı çiftliklerine gitti. Mayıs ayında doğum iznine ayrılan Vick Hope, bebeğinin dünyaya gelmesini burada bekledi.

        Vick Hope, hamile olduğunu doğum iznine ayrılmadan kısa bir süre önce sunduğu radyo programında duyurmuştu.

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        #Vick Hope
        #calvin harris
        #doğum
        #bebek
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