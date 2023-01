HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Can isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

CAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Can ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Can adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Can isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Can ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Gönül. Yaşama, hayat. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Kişi, birey. İnsanın kendi varlığı, özü. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin Güç, dirilik.

CAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Can ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Can adını koymak caizdir.

CAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Can ismini kullanan 148.764 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Can ismini kullanan 35.949 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Can ismini kullanan 14.318 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Can ismini kullanan 25.052 kişi bulunmaktadır.

CAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Can olanlar Çok açık sözlü insandır. İyimser tavrını da unutmamak gereklidir. Mantıktan önce duygularıyla hareket eden insanlardır. Hisleri oldukça kuvvetlidir. Hislerine güvenerek davranılar. Kendilerini her ortamda oldukça net bir şekilde ifade etmektedirler. Cevapları adeta hazırdır. Hayatı dolu dolu, keyifli ve enerjili bir şekilde yaşamayı severler.

