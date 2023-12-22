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        Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köy ziyareti

        Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:59
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        Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köy ziyareti
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        Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve beraberindekiler, ilk köy ziyaretini Nusretiye köyüne gerçekleştirdi.

        Engin, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlarla her zaman beraber olduklarını belirterek, Nusretiye Köyü Muhtarı Şerif Fidan'a kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

        Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Dışbudak, Çataltepe, Doğandere köylerini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceledi, halkın taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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