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        Çanakkale açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 116 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:05
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        Çanakkale açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 116 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen `KB-20´ ve `TCSG-6´ Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 116 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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