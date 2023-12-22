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        Kuzey Ege'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 göçmen yakalandı

        Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:15
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        Kuzey Ege'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 göçmen yakalandı
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        Kuzey Ege'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 116 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyrettiğini tespit etti.

        "TCSG-6" botuyla bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

        "KB-20" botuyla Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgeye ulaşan ekipler ise lastik botlarda bulunan Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu "KB-4304" unsurlarınca kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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