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        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 08:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:54
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        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Bozcaada, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu ilçelerde bugün 03.00-18.00 saatlerinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

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