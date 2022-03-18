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Bir Devrimcinin Güncesi Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde sahnede!

Bir Devrimcinin Güncesi, Nilüfer Oda Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Koro eşliğinde, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Fethiye Kültür Merkezi’nde dinleyici ile buluşuyor

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde sahnede!

Şef ve Besteci Orhan Şallıel’in, Fikret Kızılok’un albümünü senfonik düzenlemeleri ile sunduğu, solist ve anlatıcı Barbaros’un Atatürk’ün kendi kaleminden yazdığı anılarını paylaştığı “Bir Devrimcinin Güncesi”, Nilüfer Oda Orkestrası ve Nilüfer Çoksesli Koro eşliğinde 18 Mart’ta Fethiye Kültür Merkezi’nde dinleyici ile buluşuyor.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde bizler de projeyi hayata geçiren Orhan Şallıel ve Barbaros ile keyifli bir söyleşi yaptık.

Fikret Kızılok’un ölümsüz eserini senfonik olarak düzenlemeye nasıl karar verdiniz? Bu eser sizin için ne ifade ediyor?

Orhan Şallıel: Yaklaşık 15 yıl önce albümü dinlemiştim. Albümü çok ilginç buldum. Ticari kaygısı olmayan, çok özel bir albümdü. Teknik olarak baktığımda o zamanın kısıtlı bilgisayar teknolojisi ile bir senfoni orkestrasını taklit etmeye çalıştığını hissettim. Albümü yapmak için büyük bir tutku ile çalıştığını da hem çevresinden, hem de oğlu Yağmur’dan dolayı biliyorum. Bir fırsatım olursa bunu gerçek bir orkestra ve koro için yazıp daha da zenginleştirip Fikret Kızılok’un hayalini gerçekleştireceğim dedim ve böylece yola çıktım.

Projede hem anlatıcı hem de solist olarak yer alıyorsunuz. Anlatıcı olarak Atatürk’ün sözlerini aktarmak nasıl bir duygu?

Barbaros: Gurur, sorumluluk, heyecan, mutluluk, hüzün… Hepsi birbirine karışıyor yazılı metni okurken. Özellikle eserin sonunda göz yaşlarımı tutamıyorum.

-Barbaros

Yeni bir eser yaratmakla bir eseri senfonik olarak düzenlemek bir sanatçı açısından nasıl bir çalışma gerektiriyor?

Orhan Şallıel: Orkestrasyon yaparken yol haritası baştan belli oluyor. Yeni bir eser yaptığınızda ise melodisinden tüm detaylarına kadar siz tasarlıyorsunuz. Yeni yaratılan eserlerde estetik ve dinleyicinin sıkılmaması çok önemli bu da besteci için daha stresli. Fikret Kızılok bu eserde çok güzel bir yol haritası çizmiş. İçerisinde Atatürk’ün kendi sözlerinin de yer alması açısından çok değerli.

Bir Devrimcinin Güncesi projesi ile yolunuz nasıl kesişti? Proje için özel bir hazırlık yaptınız mı?

Barbaros: Projeyi bana sevgili Orhan Şallıel getirdi. Eser Fikret Kızılok’un kendi sesinden kayıtlıydı. Orhan Şallıel senfonik düzenlemesini yapmıştı. İlk olarak da bunu beraberce Çukurova senfoni orkestrasıyla seslendirdik. Yazılı metni deşifre ettim, Kızılok’u dinledim, tiyatrocu arkadaşlarımla metin ile ilgili tonlama, vurgu çalışmaları yaptım sonrasında Orhan Şallıel’le notalı ve metin okumalı bir çalışma gerçekleştirip senfoni provalarına geçtik.

Eseri farklı dillerde ve farklı ülkelerde seslendirmek yada stüdyo kaydını yapmak gibi bir hedefiniz var mı?

Orhan Şallıel: Projeyi yapmaya karar verdiğimde Yağmur Kızılok ile konuşmuştum. Kendisi o dönem 20'li yaşlarda olduğunu ve proje ile ilgili kurdukları hayalleri aktardı. Belki bir DVD yada herhangi bir platformda bir kayıt çalışmasına girebiliriz. Ben yapılacağına inanıyorum. Tabii bir DVD olursa alt yazısı ile yabancı dillere de çevrilebilir. Zaten Barbaros çok iyi Fransızca, İtalyanca ve İngilizce konuşuyor. Bu eserin dünya çapında olabildiğince insana ulaşması bizler için çok önemli.