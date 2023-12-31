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        Çankırı'da otomobil, çaya uçtu: 7 yaralı

        ÇANKIRI'da5 metre yükseklikten çaya düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:05
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        Çankırı'da otomobil, çaya uçtu: 7 yaralı
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        ÇANKIRI'da5 metre yükseklikten çaya düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi, yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerindeki Dedeler Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan 06 CEY 495 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarparak 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K., (44), T.U., (45), S.A (17), F.U.(36) ve D.A .(45) yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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