Çankırı'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Çankırı'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Orta İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği ile veliler tarafından okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen kermeste hazırlanan malzemeler satışa sunuldu.

Kermesin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, lise öğrencilerinin Filistin için farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendiğini belirtti.

İnsanca yaşamanın arzusunda olduklarını belirten Öztürk, "Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Çocuklar katlediliyor, masum anneler katlediliyor, babalar katlediyor, yaşlılar katlediliyor. Bu zulmün ne kitapla ne de kalemle izahı mümkün değildir. Dolayısıyla bu, Orta ilçesi öğrencilerimizin çağrısıdır. Bu zulüm, kan kaybı dursun, insanlar mutlu, huzurlu, kardeşçe birlikte yaşasın." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.