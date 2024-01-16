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        Çankırı'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Çankırı'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:24
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        Çankırı'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Çankırı'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.

        Kurşunlu ilçesinde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışmayla yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Söz konusu araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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