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        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira para cezası

        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:14
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        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira para cezası
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        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerince abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık veren ve çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan kişinin aracı, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde durduruldu

        Sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı, araç da trafikten men edildi.

        Araçtaki incelemede bıçak ele geçirilmesi üzerine sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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