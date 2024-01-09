Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Korgun ilçesinde farklı zamanlarda 5 evden, camları kırılarak girilip hırsızlık yapılmasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, bir eve hırsızlık amacıyla giren zanlı suçüstü yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine hırsızlık olaylarını birlikte yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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