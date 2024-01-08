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        Yaylakent'te öğrencilere enerji tasarrufu eğitimi verildi

        Yaylakent'te "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:10
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        Yaylakent'te öğrencilere enerji tasarrufu eğitimi verildi
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        Yaylakent'te "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Yaylakent İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atık malzemelerin geri dönüşümü konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

        Okul Müdürü Gökhan Bekdaş, yaptığı açıklamada, yıl boyunca öğrencilere çevre eğitimler verildiğini söyledi.

        Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin sürdürülebilir yaşam bilincini edindiklerini belirten Bekdaş, eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

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