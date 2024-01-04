Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kadınlardan Filistin'e destek

        Çankırı'da kadınlar, ördükleri atkı, bere, patik gibi ürünleri Gazze'ye gönderilmesi için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da kadınlardan Filistin'e destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da kadınlar, ördükleri atkı, bere, patik gibi ürünleri Gazze'ye gönderilmesi için bağışladı.

        Orta Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Dodurga beldesinde eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitimler sonucunda atkı, bere, patik gibi el işi malzemelerinin yanı sıra temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir paket hazırladı.

        Kursiyer kadınlar el emeği göz nuru hazırladıkları eşyaları Gazze'ye gönderilmek üzere Halk Eğitimi Müdürlüğüne teslim etti.

        Kaymakam Erkan Minuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihangir Şekerci, kursiyerleri ziyaret ederek, teşekkür etti.

        Usta öğretici Serpil Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel el sanatları üzerine kursiyerlere eğitim verdiğini söyledi.

        Gazze'de savaştan etkilenen insanlara yönelik paket hazırlayarak halk eğitimi müdürüne teslim ettiklerini anlatan Ertürk, "Türkiye'de binden fazla halk eğitimi kurslarında, 30'dan fazla olgunlaşma enstitüsünde ürünler üretilip bölgeye gönderiliyor. İnşallah bizim de makinelerimiz gelirse Gazze'de ihtiyaç olan giyim, temel ihtiyaç gibi şeyleri yapıp göndermeyi temenni ediyoruz. Duyarlı kursiyerlerime de teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çankırı'da "enerji dedektifleri" ev ve okullarındaki faturaları mercek altı...
        Çankırı'da "enerji dedektifleri" ev ve okullarındaki faturaları mercek altı...
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı
        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
        Çankırı'da otomobil, çaya uçtu: 7 yaralı
        Çankırı'da otomobil, çaya uçtu: 7 yaralı
        Çankırı'da çaya devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı
        Çankırı'da çaya devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı