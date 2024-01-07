Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih edildi.

        Hafta sonu kar tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kaydı.

        Ziyaretçilerden Emre Bostan, AA muhabirine, Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok sevdiğini, tüm kayakseverlere tavsiye ettiğini söyledi.

        Eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirten Bostan, "Her şey çok güzeldi. Gelmeye değer bir yer. Şu anda pistlerde kar seviyesi çok güzel. Bizim için yorucu bir gündü ama değdi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Art arda goller!
        Art arda goller!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Orta Kaymakamı Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti
        Orta Kaymakamı Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti
        Çankırı'da kadınlardan Filistin'e destek
        Çankırı'da kadınlardan Filistin'e destek
        Çankırı'da "enerji dedektifleri" ev ve okullarındaki faturaları mercek altı...
        Çankırı'da "enerji dedektifleri" ev ve okullarındaki faturaları mercek altı...
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı
        Çerkeş'te anaokulu öğrenciler Türkiye'nin illerini minyatürlerle tanıttı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği