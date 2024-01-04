Orta Kaymakamı Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti.

Erkan Minuz ile beraberindekiler, Dodurga beldesine gelerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ve meclis üyeleriyle görüştü.

Belde hakkında bilgi alan Minuz, yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaşıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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