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        Orta Kaymakamı Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti

        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:29
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        Orta Kaymakamı Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti
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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti.

        Erkan Minuz ile beraberindekiler, Dodurga beldesine gelerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ve meclis üyeleriyle görüştü.

        Belde hakkında bilgi alan Minuz, yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

        Kaşıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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