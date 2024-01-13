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        Çankırı'da terör saldırısı ve İsrail kınandı

        Çankırı İHH İnsani Yardım Derneğince, "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:49
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        Çankırı'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
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        Çankırı İHH İnsani Yardım Derneğince, "Teröre lanet ve Gazze için acil ateşkes çağrısı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grubun bölücü terör örgütü ve İsrail aleyhine slogan attığı etkinlikte Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerle İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

        Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

        Terörü bir kez daha lanetlediklerini belirten Kale, şunları dile getirdi:

        "Memleketimize kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacak. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor."

        Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım karşısında herkese sorumluluk düştüğünü belirten Kale, "Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze'deki mazlumlar için dua edildi.

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