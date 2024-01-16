Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza

        ÇANKIRI'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye 32 bin TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye 32 bin TL para cezası uygulandı.

        Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, 13 Ocak Cumartesi günü sabaha karşı otomobille sokak ortasında drift atmaya başladı. Sesten rahatsız olan bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak, durumu emniyete bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!
        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor mu?
        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor mu?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
        Çankırı'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
        Çankırı'da tarihi Sultan Süleyman Camisi Meydan Düzenlemesi'nin açılışı yap...
        Çankırı'da tarihi Sultan Süleyman Camisi Meydan Düzenlemesi'nin açılışı yap...
        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira para cezası
        Çankırı'da abartı egzozlu araç kullanan kişiye 6 bin 439 lira para cezası
        AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Filiz için karşılama programı düzenl...
        AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Filiz için karşılama programı düzenl...
        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
        Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
        Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Çankırı'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı