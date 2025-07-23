Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirlerini takipten çıktı - Magazin haberleri

        Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirlerini takipten çıktı

        Geçtiğimiz Haziran'da ayrılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sosyal medyadaki takip hamleleriyle yeniden gündeme geldi. Ayrılığa rağmen birbirlerini takip etmeyi sürdüren ikili, son olarak karşılıklı olarak takibi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 08:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birbirlerini takipten çıktılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aynı yapımda rol alırken tanışan ünlü oyuncular Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisi, geçtiğimiz haziran ayında sona ermişti.

        Evlenecekleri konuşulan çift, ayrılık sonrası sosyal medyada birbirlerine göndermeli paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti.

        İkilinin ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye devam ettikleri biliniyordu. Ancak son saatlerde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

        REKLAM

        Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz'ın hesabını takibi bıraktı. İlk etapta Şaşmaz, Baysel'i takip etmeye devam etse de ilerleyen saatlerde o da takibi sonlandırdı.

        Hatırlanacağı üzere, çift 2022'de ayrılmış, fakat geçtiğimiz yıl ilişkilerine bir şans daha tanımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemre Baysel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!