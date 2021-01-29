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HaberlerMagazinCenk Küpeli, Demet Şener'den boşandı ama damatlık krizi sürüyor! - Magazin haberleri
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Cenk Küpeli'den o iddialara yanıt

Demet Şener ile Cenk Küpeli 2019'da nikah masasına oturmuştu. Ancak çift iki hafta önce boşanarak yollarını ayırdı. Cenk Küpeli'nin düğünde giydiği damatlığı diken modacı Emre Bakar'ın, Küpeli'nin kendisine gerekli ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle icra takibi başlattığı öne sürüldü. Küpeli ise, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, "Aksine dava açan ve hukuksal tüm haklarımı sonuna kadar kullanan benimdir." dedi

Cenk Küpeli, Demet Şener'den boşandı ama damatlık krizi sürüyor! - Magazin haberleri

Cenk Küpeli'nin Demet Şener ile nikah masına oturduğu damatlığı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Küpeli'nin damatlığını diken Emre Bakar'ın, iş adamının ödeme yapmadığını iddia ederek, 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattığı ileri sürüldü.

Çıkan haberlerden sonra Cenk Küpeli, sessizliği bozdu. İddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan iş adamı, "Tarafıma bu şahısın başlattığı ne bir icra takibi, ne herhangi hukuksal bir girişimi bulunmamaktadır. Aksine dava açan ve hukuksal tüm haklarımı sonuna kadar kullanan benimdir." ifadelerini kullandı.

Küpeli ayrıca, "Tarafıma Emre Bakar adlı şahısın icra takibi başlattığı ve benimde bunu ödeyerek dosyayı kapattığıma dair asılsız, yalan bir haber oluşturulmuştur." dedi.

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