Habertürk'ten Reşit Özet'in özel haberi magazin gündeminde yankı uyandırdı. Haziran ayında Demet Şener ile evlenen Cenk Küpeli'nin düğün günü giydiği simokinin parasını ödemediği ortaya çıkmıştı. Mağazanın işletme sahibi Emre Bakar, konuyla ilgili, "Ödeme için birkaç kez '9 bin 350 TL'yi ne zaman ödeyeceksiniz Cenk Bey?' diye aramamıza rağmen, 'Bu para benim için önemli değil, öderim birkaç gün sonra' diye konuştu. Ancak yaklaşık 5 aydır Cenk Küpeli bize olan borcunu ödemekten kaçınıyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bu olayı köşesine taşıdı.

Küpeli'nin smokinin ücretini ödediğini duyuran Yılman, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Haberde Cenk Küpeli’nin düğün günü giydiği smokini hazırlayan mağazanın sahibi Emre Bakar’ın iddiasına yer verilmişti.

İddiaya göre 9 bin 350 TL tutan smokinin parasını 5 aydır ödememişti Cenk Küpeli ve bu yüzden de alacak davası açılacağı yazılıyordu.

Samimiyetle söyleyeyim inanamadım.

Önce Reşit’i aradım teyit için. Sonra da Emre Bakar’ı…

Ve öğrendim ki her şey doğru.

O kadar doğru ki, haber basına yansıyınca paniklemiş ve dün bir arkadaşını yollayıp ödemeyi yapmış Cenk Küpeli.

Kuruşu kuruşuna…

Ve sonra da arayıp; “Ödeyecektim ben bu parayı. Niye basına verip beni güç duruma düşürdünüz...” diyerek serzenişte bulunmuş…