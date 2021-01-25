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Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdı

Chelsea'de Frank Lampard dönemi sona erdi
AA

Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı ve bu nedenle Lampard'ın görevine son verildiği belirtildi.

"Lampard gibi bir kulüp efsanesiyle yolları ayırmak için asla iyi bir zaman olamaz." denilen açıklamada, uzun süren değerlendirmeler sonucu ayrılık kararının alındığı kaydedildi.

Zor bir karar verdiklerini aktaran Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, 42 yaşındaki İngiliz teknik adama teşekkür ederek, "O, büyük dürüstlüğe ve yüksek iş ahlakına sahip bir adam. Ancak mevcut şartlar altında en iyisinin teknik direktör değişikliği olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Chelsea'deki futbolculuk döneminde büyük başarılara imza atan Lampard, 2019-2020 sezonu öncesi İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine getirilmişti. Chelsea, söz konusu sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

Yaz döneminde yaptığı flaş transferlere rağmen bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Chelsea, Premier Lig'de 19. hafta sonunda 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Öte yandan İngiliz basını, son olarak Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in Lampard'ın yerini alacağını öne sürdü.

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