Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk ma&ccedil;ında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena da oynanan m&uuml;cadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı ve ikinci ma&ccedil; &ouml;ncesi avantajı kaptı. Başakşehir de gol 52. dakikada &Ouml;mer Ali Şahiner den geldi. R&ouml;vanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe g&uuml;n&uuml; Başakşehir Fatih Terim Stadı nda oynanacak. YENİ TRANSFERLER ONUR VE DA COSTA İLK 11 DE! İstanbul Başakşehir de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk ma&ccedil;ına &ccedil;ıktı. Teknik direkt&ouml;r &Ccedil;ağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk m&uuml;sabakasında Onur ve Da Costa yı ilk 11 de g&ouml;revlendirdi. Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon &ouml;ncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı. Başakşehir de Jerome Opoku da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. CHERNO MORE NİN BAŞINDA TANIDIK İSİM Bulgaristan temsilcisi Cherno More nin teknik direkt&ouml;r&uuml; Ilian Iliev, futbolculuk kariyerinde T&uuml;rkiye de forma giydi. Aynı zamanda Bulgaristan Milli Futbol Takımı nın teknik direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; de &uuml;stlenen Iliev, 1993-94 sezonunda Altay, 1998 de ise Bursaspor da forma giydi. MA&Ccedil;TAN DAKİKALAR 4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic in sol &ccedil;aprazdan ortasında, Da Costa nın ceza sahası i&ccedil;inden kafa vuruşunda top auta &ccedil;ıktı. 10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic in ceza sahası i&ccedil;inden &ccedil;ıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı nın pasında &Ouml;mer Ali Şahiner, son &ccedil;izgiden meşin yuvarlağı i&ccedil;eriye &ccedil;evirdi. Onur Bulut un ceza sahası i&ccedil;inde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere &ccedil;ıktı. 34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut un sağdan pasında topla buluşan Crespo nun ceza yayı i&ccedil;inden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti. Başakşehir in daha fazla pozisyona girdiği ve &uuml;st&uuml;n oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına gols&uuml;z eşitlikle gidildi. 52. dakikada Başakşehir &ouml;ne ge&ccedil;ti. Brnic in soldan ortasında Da Costa nın kafasıyla dokunduğu top, &Ouml;mer Ali Şahiner in &ouml;n&uuml;nde kaldı. &Ouml;mer Ali nin ceza sahasında soluna &ccedil;ektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 89. dakikada Cherno More gole &ccedil;ok yaklaştı. Atanasov un ceza sahası dışından &ccedil;ıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer in &ccedil;eldiği top &ouml;nce direğe &ccedil;arparak altıpasın i&ccedil;inde kaldı. Muhammed, direkten d&ouml;nen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.