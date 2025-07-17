CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

AA'nın haberine göre, açıklamada, Özel'in söylemlerinden sonra Cumhuriyet savcısını hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

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