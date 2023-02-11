Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kılıçdaroğlu: Çadır üretenlere sesleniyorum; satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çadır üretenlere sesleniyorum; satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çadır üreticilerine seslenerek, "Elinizde çadır stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" dedi

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Çadır üretenlere sesleniyorum; satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. Deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük acı çekiyor, mustaripler. Bize çadır gönderin diyorlar. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın. Biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıkılan binaların enkazında süren çalışmaları inceledi. Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi´nin enkazında ekiplerin çalışmasını izleyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine çadır gönderilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Malatya'da kendilerine aktarılan en önemli sorunun çadır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Malatya'da bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Gazeteci arkadaşlarda farkındalar hava çok soğuk. İnsanlar belli yerlerde duruyorlar. Az önce gittiğimiz salonu vatandaşlara açıyorlar ama dışarda kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük bir kısmının Malatya'dan ayrıldığı ifade edildi. Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük acı çekiyor, mustaripler. Bize çadır gönderin diyorlar. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır var, stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarımıza ulaşın. Biz bunları satıp alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz" diye konuştu.

DEFALARCA ÇAĞRI YAPTIM

"Şu ana kadar çadır sorunu giderilemiyorsa demek ki sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler?" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu soğukta insanları soğuğa mahkum etmek akıl alacak değil. Zaten depremin acısını yaşıyorlar, bir de böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici. Şunu da ifade etmek isterim Türkiye, büyük, güçlü bir ülke. Sorunlarını çözebilecek kapasitede olan bir ülke. Her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlar konusunda da hükümete çağrı yaptım, defalarca dile getirdim. Benim seslenmem, vatandaşın çektiği acılarının duyulmasını sağlamak için. Vatandaşın derdi bilinsin. Vatandaş çadır istiyor. Bu ülkede çadır nasıl olmaz. Çadır stokları nasıl olmaz? Kızılay'ın AFAD'ın çadır stokları nerede? Bunların önceden düşünülmesi stokların hazırlanması gerekirdi. Bunların oluşturulamaması büyük bir sorun. Hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadırı olan kim, hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız deprem bölgelerine göndereceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar zaten bütün elemanlarıyla depremin olduğu yerlerde sorunları gidermeye çalışıyorlar. Çadır bulmakta biz de zorluk çekiyoruz, çünkü çadır yok."

"SON DERECE ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Deniz Baykal'ın vefatıyla ilgili de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Deniz Bey'i kaybettik. Son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için hakkın, hukukun, adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, CHP'lilerin ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EKİPLER DE ENKAZ ALTINDA KALDI! Arama kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü!
GÜNDEM Moloz yığınları ekiplerin üzerine düştü!
Son dakika deprem haberleri: AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom bombasıyla eşdeğerdi! Bölge 2 dakika sarsıldı!
GÜNDEM AFAD depremin enerjisini açıkladı: 500 atom ...
Son dakika haberi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari izin" verilebilecek
GÜNDEM Depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari ...
Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan "müteahhitler kaçmasın" duyurusu
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan "müteahhitler kaçmasın" ...
Son dakika: 25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor - Deprem haberleri
GÜNDEM 25 bin Mehmetçik sahada!
İspanyol sismolog Jordi Diaz: İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi
GÜNDEM "Yüzyılın en büyük depremi"
Son dakika deprem haberi | 2023'ün Tavşancıl'ı: Erzin'de can kaybı yok
GÜNDEM 2023'ün Tavşancıl'ı: Erzin'de can kaybı yok
Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı... 2023 Depremde kaç bina hasar gördü?
GÜNDEM Depremde kaç bina çöktü? Resmi rakam açıklandı...
112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi
GÜNDEM "Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi"
TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK | Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler listesi: Deprem sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye yardım gönderdi?
GÜNDEM Dünyadan Türkiye'ye büyük destek! Yardım eden ülkeler. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.