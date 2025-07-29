CHP lideri Özgür Özel'den komisyon açıklaması: Herkes CHP'nin olmadığı komisyondan korksun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet’in tartışıldığı bir yerde olmaz" dedi.

CHP Lideri Özel, vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Cenaze töreni sonrası CHP Lideri Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yangın yönetimi ve söndürme işinin iyiye gitmediğini dile getiren Özel, "Dünyada en iyi iki ülkeden biriysen en iyi şekilde söndüren iki ülkeden biri olursun. Nasıl oluyor da cayır cayır yanıyor? Bütün ormanlar. Elbette orman yangını olur. Hızla müdahale edilir ve böyle felakete dönmez. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Olacak iş değil. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel sizlerin de takip edeceği basın toplantısıyla tespitleri ve önerileri ve geleceğe yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin neleri gördüğünü ve bundan sonra ne yapacağını anlatacak. Bu envanter meselesinde ağzını açmasa iyi olur. Sayın Erdoğan. Çünkü 14 tane envanterinde lüks uçak var. Cumhurbaşkanı'nın uçağı olur, devletin bir tane uçağı olur. Hadi bir tane de yedeği olur. Bakan yardımcıları bile Türkiye'de tarifeli uçmuyor. Ayakları yere basmıyor" diye konuştu.