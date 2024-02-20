Son dakika haberi CHP'li Şükrü Genç kararını açıkladı!
CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini belirtti
İstanbul'da, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özelin aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.
BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI AÇIKLADI
DHA'da yer alan habere göre CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini belirtti.