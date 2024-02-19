Şükrü Genç bağımsız aday mı oluyor?

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini istemişti.

Genç, bu sabah bir açıklama daha yaptı: “Aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partimden süreci yeniden değerlendirme talebim ile ilgili verdiğim süre dün gece saat 24.00’te sona erdi. Sarıyerliler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalleler birliği, muhtarlar, dernekler, kanaat önderleriyle yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda hem benim hem de Sarıyer halkının kararını 19 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Sarıyer Belediyesi Ana Binası önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla duyuracağız” dedi.

Aldığım bilgiye göre Şükrü Genç, Sarıyer’de bağımsız adaylığını ilan edecek.

Fotoğraf: DHA