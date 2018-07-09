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Ağırlıklı olarak hayranlarından esprili karşılıklar alan Teigen'in bir takipçisi, ünlü modelin herkes gibi günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirterek "Yemek pişirirken, oyun oynarken, köpekle oynarken vesaire. Sen sadece bebeğini emziriyorsun. Ne büyük iş" yorumu yaptı. Bir başka takipçisi de "Çocuk doğurmak, cinsellik doğal şeyler. Ama bu benim Chrissy Teigen ya da başka ünlüleri bebek emzirirken ya da banyo yaparken görmekten hoşlandığım anlamına gelmiyor" diye yazdı. Teigen de bu eleştirilere "Ben de sonu gelmeyen havuz pozlarını, Coachella Festivali selfie'lerini umursamıyorum. Ama insanların yaşamlarına karışmıyorum" diye yanıt verdi.