Churros nasıl yapılır? İspanyol mutfağından gelen bir halka tatlısı gibi şerbetli olmasa da kıtır kıtır yenmesiyle, çikolata sosuna batırılmasıyla ağızlara layık bir lezzet olma konusunda yarışabilir.

Churros Malzemeler:

• 2. 5 çay bardağı su

• 60 gram tereyağı

• 5 çay kaşığı tuz

• 5 çay bardağı un

• 5 yumurta

Kızartmak için:

• Sıvı yağ

Üzeri için:

• Pudra şekeri

Churros Yapılışı:

• Ocakta tuz, yağ ve su eritilir, içerisine un eklenerek hemen toplanıp ılıması için hemen kenara bırakalım.

• Ilıyan hamurun üzerine yumurtaları tek tek kırın, mikserle karıştırıp pürüzsüzüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

• Tulumba yaptığınız poşete koyup uzun parçalar halinde sıkıp kızgınlaştırmış yağda pişirin

• Fazla yağını kâğıt peçeteyle alıp dondurma ve pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.