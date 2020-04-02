Churros nasıl yapılır? İspanyol mutfağından gelen bir halka tatlısı gibi şerbetli olmasa da kıtır kıtır yenmesiyle, çikolata sosuna batırılmasıyla ağızlara layık bir lezzet olma konusunda yarışabilir.
Churros Malzemeler:
• 2. 5 çay bardağı su
• 60 gram tereyağı
• 5 çay kaşığı tuz
• 5 çay bardağı un
• 5 yumurta
Kızartmak için:
• Sıvı yağ
Üzeri için:
• Pudra şekeri
Churros Yapılışı:
• Ocakta tuz, yağ ve su eritilir, içerisine un eklenerek hemen toplanıp ılıması için hemen kenara bırakalım.
• Ilıyan hamurun üzerine yumurtaları tek tek kırın, mikserle karıştırıp pürüzsüzüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
• Tulumba yaptığınız poşete koyup uzun parçalar halinde sıkıp kızgınlaştırmış yağda pişirin
• Fazla yağını kâğıt peçeteyle alıp dondurma ve pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.
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