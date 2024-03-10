Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya CIA Direktörü Burns ile Mossad Başkanı Barnea, Gazze'de muhtemel ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştü

        CIA Direktörü Burns ile Mossad Başkanı Barnea, Gazze'de muhtemel ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Ramazan ayında Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için başlayan görüşmeler sürüyor. Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında Gazze'de muhtemel ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ateşkes görüşmeleri sürüyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi.

        William Burns
        William Burns

        İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüştü.

        Biden: Ramazan ayına kadar ateşkes olması zor
        Biden: Ramazan ayına kadar ateşkes olması zor

        Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada, İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

        REKLAM

        FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERELER

        Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

        Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

        İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

        Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

        Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        #ateşkes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı