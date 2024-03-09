Başkan Biden: Ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes olması zor

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Hamas arasında süren çatışmalar ve ateşkes müzakereleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Daha önce mart ayının ilk haftasında bir ateşkes ilan edilmesine çok yakın olduklarını söyleyen Biden, Ramazan ayının başlangıcına kadar bir ateşkes ilanının 'zor' olduğunu söyledi.

Philadelphia yakınlarındaki evinde gazetecilere konuşan Biden, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduğunu da söyledi.

Biden geçtiğimiz günlerde İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik bir anlaşmanın Hamas'ın elinde olduğunu söylemişti.

Hamas ise ateşkes sağlanmadan esir takasının mümkün olmadığını belirtmişti.