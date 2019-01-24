Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." dedi



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı"nda konuştu.