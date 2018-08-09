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"Çiğ sütte yeni fiyat üreticiyi rahatlattı"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt fiyatı kararını değerlendirirken, "Bu fiyat, üreticiye tam olarak yetmese de bir nebze rahatlatmıştır ve önünü görmesini sağlayacaktır." dedi

09.08.2018 - 16:41 | Güncelleme: AA

Keskin, yaptığı açıklamada, üretici referans fiyatının, yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için litre başına 1,7 lira olarak belirlendiği hatırlattı.

Süt üreticilerin, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktaran Keskin, çiftçilerin zararlarını telafi etmek için hayvanlarını kesime göndermeye başladığını ileri sürdü.

Keskin, üreticinin yaşadığı sıkıntının, haziranda yapılması planlanan ancak seçimler dolayısıyla temmuz sonuna sarkan Ulusal Süt Konseyi toplantısında gündeme getirildiğine işaret ederek, "Girdi maliyetlerinin artması üreticinin canını yakıyor, bunu herkes görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektör temsilcileri, süt üreticisinin yaşadığı sıkıntıları gidermek adına 27 Temmuz'da yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısında belirli kararlar aldı. Bu kapsamda yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için üreticiye litre başına 1,7 lira verilmesi kararlaştırıldı. Bu üreticinin eline geçecek paradır. Bu fiyat, üreticiye tam olarak yetmese de bir nebze rahatlatmıştır ve önünü görmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Bu fiyatın bölgelere hatta illere göre değişkenlik gösterebileceğini anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Bu 1,7 liralık fiyatlandırma tavsiye niteliğindedir, üreticiyi koruma adına alındı. Bu konuda kesin bir fiyat belirlemek zordur. Çünkü her bölgenin süt toplama çeşidi farklıdır. Kimi süt toplama merkezlerine ürünü kendi götürür, kimisinin kapısında alınır. Bu da maliyetlere yansıyor haliyle. Bunun dışında sütün kalitesi de fiyatı değiştirebilir. Yağ ve protein oranı yüksek sütü olan üreticinin fiyatı da artacaktır. Kriterleri düşük olan üretici de sütünün fiyatını sanayiciyle yapacağı pazarlıkla belirleyecek."

"ÜRETİCİNİN ELİNE SÜT DESTEĞİYLE 1,82 LİRA GEÇECEK"

Her bölgede üretici ile sanayicilerin bir araya gelerek hizmet bedelleri ve nakliye gibi konularda görüşmeler yapacağına dikkati çeken Keskin, bu toplantılarda hizmet bedellerinin yanı sıra yeni fiyatın yürürlüğe gireceği tarihlerin de kararlaştırılacağını vurguladı.

Keskin, "Konsey toplantısında ayrıca süt - yem paritesi de konuşuldu ve 1 kilogram süt üreten çiftçinin 1 kilo 300 gram sanayi yemi alabilmesi üzerinde mutabakata varıldı. Aynı zamanda litre başına devletin üreticiye verdiği 12 kuruşluk süt desteğinin de devam etmesi kararlaştırıldı. Destekle birlikte üreticinin eline litre başına 1,82 lira geçecek. Toplantıda tüm detaylar, talepler, masaya yatırıldı ve tartışılarak bir noktaya gelindi." dedi.



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