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Çimsa ve Akçansa’nın Genel Müdürleri değişti

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerinden Çimsa'nın Genel Müdürü Ülkü Özcan’ın görevinden ayrılması dolayısıyla, şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Akçansa Genel Müdürü olan Umut Zenar'ın atandığı açıklandı. Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine ise, Kordsa’da Asya Pasifik Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Kanadıkırık'ın getirildiği bildirildi

Sabancı Holding
HABERTURK.COM

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu’nda görev değişiklikleri gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan’ın görevinden ayrılması dolayısıyla Çimsa Genel Müdürlüğü’ne halen Akçansa Genel Müdürü olan Umut Zenar atandı.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine ise, Kordsa’da Asya Pasifik Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Zeki Kanadıkırık getirildi.

Zenar ve Kanadıkırık'ın 1 Eylül 2020 itibarıyla yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi.

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Dr.Tamer Saka konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılından bu yana Çimsa Genel Müdürü olarak görev yapan Ülkü Özcan’a şirketimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin görevini Grubumuzda çok farklı sorumlulukları başarıyla yerine getiren ve en son Akçansa Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Umut Zenar devralıyor. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa Genel Müdürlüğü’ne ise yine daha önce Topluluğumuzun farklı şirketlerinde görev almış ve son olarak Kordsa’da Asya Pasifik Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mehmet Zeki Kanadıkırık üstlenecek. Umut Zenar’a ve Mehmet Zeki Kanadıkırık’a yeni görevlerinde başarılar diliyor, her iki yöneticimizin liderliğinde sektörlerinde öncü şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa’nın daha büyük hedeflere koşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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