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Koronavirüs salgının sıfır noktası Çin'de otomotiv pazarı beklentilerin ötesinde daraldı. Şubat ayını yüzde 79 oranında daralma ile kapatan Çin otomotiv pazarı, tarihindeki en yüksek aylık daralmayı yaşamış oldu.

Şubat'ın ilk haftasında ülkedeki otomobil satışları yüzde 92 oranında azalırken, ay genelinde pazarın yüzde 70 daralması bekleniyordu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamaya göre, ülkedeki otomobil satışlarının Şubat ayında 2005 seviyesine döndüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'de, satışlar üst üste 20 aydır düşerken, Şubat'ta 310 bin yeni otomobil satışı gerçekleşti.

Donfgeng, Honda, Renault ve Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs nedeniyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelerken, Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ötelemişti.

Wuhan'lı yetkililerin bazı sektörlere yasakları kaldırmasıyla ise Honda bölgedeki fabrikasında sınırlı üretime başlamıştı, Nissan da Xiangyang'da üretime kısmen başlayacağını bildirmişti.