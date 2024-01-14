Çorum FK - Tuzlaspor: 2- 1

STAT:Çorum Şehir

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 56 Gökhan Karadeniz), Ozan Sol (Dk. 66 Eren Aydın), Ahmet İlhan Özek (Dk. 56 Geraldo), Ahmet Sağat (Dk. 78 Verheydt)

TUZLASPOR: Emre Koyuncu - Selim Ay, Samet Asatekin (Dk. 90 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Akarslan (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Ahmethan Köse, Mahamadou Ba (Dk. 84 Çağrı Giritlioğlu), Umar (Dk. 73 Sadık Baş), Bangoura (Dk. 90 Koray Yağcı), Togui

GOL: Dk. 72 Nalepa, Dk. 90+7 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK) - Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Zargo Toure, Ozan Sol, Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK) - Togui, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba, Selim Ay (Tuzlaspor)

1'inci Lig´in 18´inci haftasında Çorum FK sahasında Tuzlaspor´u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72´nci dakikada Nalepa ve 90+7´nci dakikada Geraldo kaydetti. Tuzlaspor´un karşılaşmadaki tek golü ise 90+2´nci dakikada Togui´den geldi. Öte yandan konuk ekibin 90+9´uncu dakikada Ahmethan ile bulduğu gol VAR´da yapılan inceleme sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

DHA-Spor - Türkiye-Çorum - Yusuf ÇINAR

2024-01-14 19:20:31