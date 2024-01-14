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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Zargo Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 56 Gökhan Karadeniz), Ozan Sol (Dk. 66 Eren Aydın), Ahmet İlhan Özek (Dk. 56 Geraldo), Ahmet Sağat (Dk. 78 Verheydt)

        Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Selim Ay, Samet Asatekin (Dk. 90 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Akarslan (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Ahmethan Köse, Mahamadou Ba (Dk. 84 Çağrı Giritlioğlu), Aminu Umar (Dk. 73 Sadık Baş), Bangoura (Dk. 90 Koray Yağcı), Togui

        Goller: Dk. 72 Nalepa, Dk. 90+7 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Togui, Dk. 33 Gökhan Akkan, Dk. 71 Mahamadou Ba, Dk. 90+12 Selim Ay (Tuzlaspor), Dk. 84 Zargo Toure, Dk. 90+2 Ozan Sol, Dk. 90+5 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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