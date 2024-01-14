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Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Ologo, Zargo Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa, Atakan Akkaynak (Dk. 56 Gökhan Karadeniz), Ozan Sol (Dk. 66 Eren Aydın), Ahmet İlhan Özek (Dk. 56 Geraldo), Ahmet Sağat (Dk. 78 Verheydt)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Selim Ay, Samet Asatekin (Dk. 90 Mehmet Zahit Çınar), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Akarslan (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Ahmethan Köse, Mahamadou Ba (Dk. 84 Çağrı Giritlioğlu), Aminu Umar (Dk. 73 Sadık Baş), Bangoura (Dk. 90 Koray Yağcı), Togui

Goller: Dk. 72 Nalepa, Dk. 90+7 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Togui, Dk. 33 Gökhan Akkan, Dk. 71 Mahamadou Ba, Dk. 90+12 Selim Ay (Tuzlaspor), Dk. 84 Zargo Toure, Dk. 90+2 Ozan Sol, Dk. 90+5 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK)

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