Çorum'da şehitler için dua edildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler için Çorum'da etkinlik gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Çorum Şehitliği'nde toplanan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve vatandaşlar, dua ettikten sonra şehit kabirlerine ziyarette bulundu.

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