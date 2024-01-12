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        Çorum'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:03
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        Çorum'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Erenler Mahallesi'nde Şuayip Vural'a ait evdeki mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce evden yaralı halde çıkarılan Vural, ambulansla kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Patlama nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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