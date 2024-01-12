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        HEM kursiyerlerinin üç boyutlu tablosu, Filistin yararına satışa çıkarıldı

        Çorum'un Alaca Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) yapılan üç boyutlu Mescid-i Aksa tablosu, Filistinlilerin yararına kullanılmak üzere satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:43
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        HEM kursiyerlerinin üç boyutlu tablosu, Filistin yararına satışa çıkarıldı
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        Çorum'un Alaca Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) yapılan üç boyutlu Mescid-i Aksa tablosu, Filistinlilerin yararına kullanılmak üzere satışa çıkarıldı.

        Kağıt rölyef kursu kursiyerleri, İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı için bir tablo yapıp satışa çıkarmaya karar verdi.

        Kursiyer Suzan Tunç, resim öğretmeni Aslı Nur Tunç'un yardımıyla 3 boyutlu Mescid-i Aksa tablosu hazırladı.

        Kağıt katlama tekniğiyle yaklaşık 2 ayda hazırlanan tablo, Filistinliler yararına satışa çıkarıldı.

        Alaca HEM Müdür Yardımcısı Aynur Ertürk, AA muhabirine, kursiyerlerin güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı üzgün olduklarını dile getiren Ertürk, kurum olarak çok sayıda giyim ve hijyen malzemesi hazırlayıp Filistin'e gönderdiklerini kaydetti.

        Ertürk, kursiyerlerin özveriyle hazırladığı Mescid-i Aksa tablosu için bir ücret belirlemediklerini, tablonun satışından elde edilecek gelirin Filistin halkının yararına kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

        Suzan Tunç ise tablonun her bir katmanının özenle hazırlandığını, ortaya güzel bir tablo çıktığını ifade etti.

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